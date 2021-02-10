События

13:34 10.02.2021

Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

1 мин читать
Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду проведет очередной "коронавирусный саммит" с главами немецких регионов, чтобы обсудить возможное продление локдауна в стране до 14 марта, сообщила в среду газета Bild.

Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Предыдущее совещание канцлера с главами регионов продолжалось много часов, стороны не могли договориться. За жесткий локдаун выступают Меркель, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, многие другие главы регионов с этим не согласны.

Теги: #локдаун #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 10.02.2021
Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

17:55 09.02.2021
Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

16:12 08.02.2021
Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

03:10 08.02.2021
Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

23:51 06.02.2021
Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

16:12 06.02.2021
Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

19:02 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

18:18 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

23:10 04.02.2021
Байден объявил о решении приостановить вывод 12 тыс. американских военных из Германии

Байден объявил о решении приостановить вывод 12 тыс. американских военных из Германии

14:21 03.02.2021
Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

Введенные из-за пандемии COVID-19 локдауны привели к потеплению на планете - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Китай и Индия начали разведение войск у границы

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

LC Waikiki готовит к открытию в мае флагманский магазин на Крещатике

Сложные погодные условия и постепенное понижение температуры ожидаются в Украине

Работа Харьковского апелляционного суда приостановлена из-за сообщения о минировании

Правительство Украины не ставит задач по внедрению паспортов вакцинации населения

В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА