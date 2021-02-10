Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду проведет очередной "коронавирусный саммит" с главами немецких регионов, чтобы обсудить возможное продление локдауна в стране до 14 марта, сообщила в среду газета Bild.

Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Предыдущее совещание канцлера с главами регионов продолжалось много часов, стороны не могли договориться. За жесткий локдаун выступают Меркель, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, многие другие главы регионов с этим не согласны.