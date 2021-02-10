Работа Харьковского апелляционного суда приостановлена из-за сообщения о минировании

Харьковский апелляционный суд приостановил работу в среду, чтобы правоохранители могли проверить информацию о минировании здания.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, сообщение о заложенной взрывчатке поступило в 11:50.

"В связи с сообщением временно прекращена работа для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Проводится эвакуация работников и посетителей суда", - сказали в пресс-службе.