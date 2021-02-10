События

13:13 10.02.2021

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

1 мин читать
Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Германия в феврале 2021 года бьет температурные и "снежные" рекорды - по данным метеорологической службы DWD, в ночь на среду в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) была зафиксирована рекордная температура в -26,7 градусов Цельсия.

В целом снег идет в ФРГ уже несколько дней. По прогнозам синоптиков минусовая температура продержится как минимум до ближайших выходных.

По словам метеоролога Доминика Юнга, которого цитирует таблоид Bild, последний раз такой снежный и холодный февраль отмечался 9 лет назад.

Снег в Берлине радует детей редкой возможностью кататься на санках, но мешает всем остальным, так как в городе практически нет крупной снегоочистительной техники.

Страдает и железнодорожный транспорт - из-за снегопадов городская электричка S-Bahn сообщила в среду о новых перебоях с транспортом, об опозданиях и отмене поездов.

Теги: #снег #мороз #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 10.02.2021
Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

11:09 10.02.2021
Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

10:29 10.02.2021
На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

17:01 09.02.2021
В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

06:59 09.02.2021
В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

16:12 08.02.2021
Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

03:10 08.02.2021
Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

23:51 06.02.2021
Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

16:12 06.02.2021
Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

19:02 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Китай и Индия начали разведение войск у границы

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

LC Waikiki готовит к открытию в мае флагманский магазин на Крещатике

Сложные погодные условия и постепенное понижение температуры ожидаются в Украине

Работа Харьковского апелляционного суда приостановлена из-за сообщения о минировании

Правительство Украины не ставит задач по внедрению паспортов вакцинации населения

В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА