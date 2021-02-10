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12:41 10.02.2021

Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай

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Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай

 Работа миссии ВОЗ по поиску источника коронавируса в Китае подходит к концу, а эксперты находятся на пути домой, сообщают во вторник эксперты этой организации.

Один из участников миссии - зоолог и паразитолог из США Питер Дашак опубликовал в соцсетях видео, снятое по пути в аэропорт. Он отметил, что команда ВОЗ работала все время - вплоть до самого отъезда.

"Это только начало работы, сейчас предстоит множество работы после этих зацепок с нашими коллегами в Китае. Очень горжусь нашими достижениями. Реалистично отношусь к тому, что ждет впереди!" - добавил Дашак.

Член миссии ВОЗ из Нидерландов Марион Купманс тоже осталась довольна работой команды.

"Последний день миссии. Нет сил, но зато мы получили великолепный опыт! Жду следующих шагов. И, удивительно, месяц в составе международной команды прошел без конфликтов. Была рада работать с ними всеми!" - написала Купманс в Twitter.

Профессор из Копенгагена Теа Фишер назвала миссию в Китай "уникальным опытом".

"Какой уникальный опыт: 28 дней, полное расписание. Измотана - да, но очень благодарна быть частью этой международной миссии с некоторыми из лучших мировых ученых, в попытке отследить происхождение SARS-CoV-2", - написала Фишер в Twitter.

Во вторник эксперты ВОЗ совместно с китайскими коллегами рассказали об итогах своей миссии по поиску происхождения коронавируса в Китае. Они отвергли гипотезу об утечке из лаборатории, которую озвучивал бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Вашингтон заявил, что рассчитывает получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин на сегодняшний день не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество".

Эксперты ВОЗ приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Теги: #воз #китай
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