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12:14 10.02.2021

Украина предлагает использовать воздушное пространство в Симферопольском РПИ для воздушных операций НАТО

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Украина предлагает использовать воздушное пространство в Симферопольском РПИ для воздушных операций НАТО

Украина предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), что включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегировано Украине международными договорами.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в среду, об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в ходе переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в рамках рабочего визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО. Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - цитирует пресс-служба Криклия.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили участие Министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Кроме того, Криклий и Тернер обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.

 

Теги: #крым #воздушное_пространство #нато
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