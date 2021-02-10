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11:59 10.02.2021

Центр Львова остался без воды из-за аварии

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Центр Львова остался без воды из-за аварии

Центральная часть Львова осталась без воды в результате аварии, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"На улице Ивана Франко произошел аварийный прорыв на водопроводе диаметром 600 мм. На место выехали бригады "Львовводоканала". Работы ориентировочно будут продолжаться до 20:00", - сказано в сообщении.

На время ремонтных работ этот участок улицы перекрыт для движения транспорта, а центральная часть города осталась без водоснабжения.

В связи с аварией изменили движение 3 трамвайных маршрута – №№3,8 и 9, а также 8 автобусных маршрутов – №№3А, 15, 18, 37, 43, 45, 46 и 53.

Теги: #львов #авария #водоснабжение
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