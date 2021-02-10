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11:56 10.02.2021

Более половины украинцев не довольны мерами Зеленского по борьбе с COVID-19 – опрос "Рейтинга"

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Более половины украинцев не довольны мерами Зеленского по борьбе с COVID-19 – опрос "Рейтинга"

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам в стране, однако 59% украинцев не довольны его мерами по борьбе с COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля.

По результатам опроса, рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%, пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%, главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%), действующему главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Согласно исследованию, за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился.

Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса (57% - не удовлетворены), деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны - 65%, деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%, деятельностью Кабинета министров довольны 25%, недовольны - 69%, а работой Верховной Рады довольны 20%, недовольны - 75%.

При этом 57% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 21% считают их слишком мягкими (больше всего среди старшего поколения), 9% - наоборот слишком жесткими (молодежь и средний возраст). За последние несколько месяцев наблюдается рост числа тех, кто оценивает меры по борьбе с эпидемией как оптимальные.

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Так, 78% опрошенных утверждают, что часто надевают защитную маску, 18% - иногда или редко, 4% - почти никогда. 63% часто дезинфицируют руки, 28% - иногда или редко, 8% - почти никогда. Лишь 10% часто используют защитные рукавицы, 31% - иногда или редко, 59% - почти никогда.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #доверие #опрос
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