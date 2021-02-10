МАУ планирует выполнить спецрейс в Израиль 14-15 февраля для возвращения украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) планирует выполнить специальные рейсы для возвращения граждан Израиля домой, вывоза украинцев на родину и перевозки израильских студентов, обучающихся в Украине.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, МАУ получила многочисленные обращения с просьбой о помощи пассажирам, которые нуждаются в перелетах в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля, которым были пролонгированы ограничения на перелеты до 20 февраля 2021 года.

"Авиаперевозчик уже сделал запрос к правительству Израиля на получение необходимых разрешений и рассчитывает на положительное решение в ближайшее время. МАУ планирует выполнить рейс Киев - Тель-Авив 14 февраля, с вылетом в 20:00 по киевскому времени, и, соответственно, вылететь обратно из Тель-Авива 15 февраля в 00:10 по местному времени", отмечается в сообщении компании.

По данным МАУ, указанные рейсы по направлению Киев - Тель-Авив - Киев будут доступны к продаже сразу после получения разрешений от Израиля.

Ранее правительство Израиля утвердило продление запрета на въезд и выезд из Израиля, а также закрытие международного аэропорта "Бен-Гурион", введенного с 26 января до 7 февраля, на две недели до 20 февраля.