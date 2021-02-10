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11:18 10.02.2021

Снегопад в Парижском регионе привел к сбоям в работе общественного транспорта

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Снегопад в Парижском регионе привел к сбоям в работе общественного транспорта

В столичном французском регионе Иль-де-Франс возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за снегопада, сообщает телеканал BFM-TV.

В частности, в Париже и департаментах столичного региона утром в среду, согласно информации оператора RATP, отменены около 100 маршрутов автобусов.

Нарушено также движение пригородных поездов, в частности между Орри-ла-Виль и Корбей-Эсон.

Автомобилистов во Франции призывают соблюдать повышенную бдительность из-за снега и гололеда на дорогах, закрыты некоторые автомагистрали. С вечера вторника во всем регионе запрещено движение грузовиков массой более 7,5 тонн.

В ночь на среду в Парижском регионе выпал снег, объявлен повышенный уровень опасности из-за погоды. В настоящее время в столице Франции температура воздуха опустилась до минус пяти градусов по Цельсию.

Теги: #снегопады #париж
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