Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей Украины в среду заснеженное; из-за сложных погодных условий действуют ограничения на движение для всех видов транспорта в Волынской области, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем сайте.

В Волынской области, в частности, действует ограничение для всех видов транспорта на дороге Т-18-02 /М-07/ - Маюничи – Великая Осница – Красноволье – Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на участке пгт. Торчин - с. Шклинь), ведутся работы по очистке ее от снега.

В Закарпатской области в связи с мокрым снегом на перевалах (Латырский, Абранский) и с целью эффективной работы самоочистной техники 10 февраля с 00:00 до 03:00 было ограничено движение для крупногабаритного транспорта на дороге М-06 Киев – Чоп, км 702+000 – км 730+000.

При этом, как отмечает "Укравтодор", с 15:00 вторника, 9 февраля, сняты все ограничения в движении для грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ривненской, Полтавской и Черкасской областях.

По данным агентства, для обеспечения проезда дорогами госзначения дорожные организации задействовали в работе 1241 единицу техники (в дежурном режиме 863 единицы) и 1559 сотрудников. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды (от ее начала) привлекалось 776 лиц и 218 единиц техники.

Согласно данным Укргидрометцентра, 10 февраля в западных, северных и центральных областях снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем с дождем, на юге и востоке местами умеренные дожди, в центре местами гололед.

Температура воздуха днем -2-7°С, на юге, центре и востоке 0+5°С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, на юго-востоке юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.