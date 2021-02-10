На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" завершен капремонт шести эскалаторов, 23 февраля ремонт эскалаторов начнется на "Лукьяновской", сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"На станции метро "Золотые ворота" завершен капитальный ремонт всех шести эскалаторов. Ремонт эскалаторов на станции "Лукьяновская" начнется с 23 февраля. Там уже начался демонтаж оборудования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость ремонта эскалаторов на "Золотых воротах" составила почти 43 млн грн.

Также капитальный ремонт всех четырех эскалаторов продолжается на станции "Майдан Независимости".