Аваков и временная поверенная в делах США обсудили проект "Полицейский офицер громады"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи обсудили состояние актуального сотрудничества между МВД Украины и правительством США.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, особое внимание стороны уделили успешной реализации проекта "Полицейский офицер громады". Аваков отметил, что этот проект станет новым уровнем предоставления качественных полицейских услуг и системы защиты.

"Каждый украинец в отдаленном селе должен чувствовать себя в безопасности. Офицер полиции ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной громады. Он доступен для населения, так как постоянно находится рядом с людьми", - сказал министр.

В свою очередь Кристина Квин выразила готовность и в дальнейшем поддерживать его реализацию и других проектов, которые сейчас внедряются совместно с МВД Украины.

Проект "Полицейский офицер громады" внедряется с мая 2019 года. Сегодня он реализуется в 16 областях Украины, где несут службу 444 полицейских в 273 громадах. Проект направлен на улучшение восприятия обществом Национальной полиции Украины в небольших городах и селах, предоставление возможности гражданам, проживающим в отдаленной местности, получать качественные полицейские услуги.