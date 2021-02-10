События

09:13 10.02.2021

Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

1 мин читать
Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи в среду одобрило применение вакцины AstraZeneca от COVID-19 для всех взрослых, включая лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщило агентство Yonhap.

Министерство, тем не менее, предостерегло от прививок вакциной AstraZeneca пожилых людей после того, как эксперты заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности для этой возрастной группы.

Одновременно ведомство в качестве условия выдвинуло требование, чтобы фармацевтическая компания-разработчик представила дополнительные данные о текущих клинических испытаниях третьей фазы на взрослых в возрасте старше 18 лет.

На прошлой неделе экспертный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам единогласно рекомендовал использовать вакцину для людей старше 18 лет.

Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, объявили, что ограничат применение вакцины для молодых людей, и предостерегли от ее применения для пожилых людей, сославшись на недостаточные данные о ее эффективности.

AstraZeneca начнет поэтапные поставки своей вакцины в Южную Корею с 24 февраля.

Теги: #южная_корея #вакцина #astrazeneca
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:03 10.02.2021
Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

23:23 08.02.2021
Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года

Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года

19:42 08.02.2021
Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за меры по ускорению поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за меры по ускорению поставок вакцины от COVID-19 в Украину

11:19 08.02.2021
Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

11:13 08.02.2021
Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

11:11 08.02.2021
Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

02:11 08.02.2021
ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

16:26 07.02.2021
AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от легких форм южноафриканского варианта COVID-19

AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от легких форм южноафриканского варианта COVID-19

16:44 06.02.2021
Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

18:10 05.02.2021
Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков и временная поверенная в делах США обсудили проект "Полицейский офицер громады"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн

Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

Минюст США меняет большинство федеральных прокуроров, назначенных при Трампе

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о суверенитете Израиля над Голанскими высотами

В западных, северных и центральных областях Украины в среду ожидается местами значительный снег

Госдепартамент США обеспокоен действиями Китая на границе с Индией

Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА