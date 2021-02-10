Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро среды, 10 февраля, остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20, Закарпатская - 9 Киевская - 6 и Одесская – 6", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.