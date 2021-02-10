События

08:35 10.02.2021

Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

1 мин читать
Вследствие непогоды остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро среды, 10 февраля, остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20, Закарпатская - 9 Киевская - 6 и Одесская – 6", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 10.02.2021
В западных, северных и центральных областях Украины в среду ожидается местами значительный снег

В западных, северных и центральных областях Украины в среду ожидается местами значительный снег

02:29 10.02.2021
На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

14:13 09.02.2021
Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

13:59 09.02.2021
"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

10:37 09.02.2021
Из-за непогоды введены ограничения движения на дорогах в семи областях – "Укравтодор"

Из-за непогоды введены ограничения движения на дорогах в семи областях – "Укравтодор"

08:50 09.02.2021
В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

19:22 08.02.2021
В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

10:06 08.02.2021
АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

12:20 07.02.2021
В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

09:43 07.02.2021
В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину

Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков и временная поверенная в делах США обсудили проект "Полицейский офицер громады"

Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее

Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за недостатка специальных шприцов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн

Минюст США меняет большинство федеральных прокуроров, назначенных при Трампе

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о суверенитете Израиля над Голанскими высотами

Госдепартамент США обеспокоен действиями Китая на границе с Индией

Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА