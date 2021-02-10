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08:15 10.02.2021

В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

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В Украине за сутки 3 409 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 768 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 7 768 человек, умерло 163 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 февраля 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 046 человек; летальных случаев - 163; выздоровело – 7 768 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 9 февраля зафиксировали 2 656 новых случаев, состоянием на утро 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось о 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая COVID-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось о 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 253 055 человек, 23 934 человека - умерли, выздоровели – 1 092 376 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г.Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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