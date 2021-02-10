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07:57 10.02.2021

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших воинов нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Богдановки противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Шум противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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