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07:27 10.02.2021

Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о суверенитете Израиля над Голанскими высотами

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Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о суверенитете Израиля над Голанскими высотами

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена не будет пересматривать решение предыдущего главы государства Дональда Трампа о признании Голанских высот частью израильской территории, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голаны очень важны для обеспечения безопасности Израиля до тех пор, пока Асад (сирийский президент Башар Асад - ИФ) у власти в Сирии, пока в Сирии присутствуют иранские ополченцы. Все это представляет значительную угрозу безопасности Израиля", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

В то же время, он отметил, что вернуться к рассмотрению этого вопроса можно будет, "если ситуация в Сирии изменится".

Дональд Трамп в мае 2019 года в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал президентскую декларацию, в которой признавался суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Теги: #сша #территории #суверенитет #израиль
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