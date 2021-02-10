В западных, северных и центральных областях Украины в среду ожидается местами значительный снег

В среду, 10 февраля, ожидается ухудшение погодных условий (снег, значительный снег и дождь) в большинстве областей Украины, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 6.00 наблюдается местами небольшой снег в Киевской, Львовской, Ивано - Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях; в Закарпатской области - небольшой дождь", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

В информации подчеркивается, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 950 человек и 1 тыс. 240 ед. техники.

Спасатели напомнили, что согласно предварительному решению КГГА о запрете въезда в г.Киев крупногабаритного транспорта, с 3:00 10 февраля с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М -03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев -Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

На въездах в г.Киев ГСЧС развернуто 8 пунктов обогрева.

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 10 человек личного состава.

Подразделениями ГСЧС с начала непогоды оказана помощь по высвобождению из снежных заносов 420 транспортных средств (из них 15 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 709 лицам. Убрано 8 поваленных деревьев. От ГСЧС привлекалось 776 человек и 218 ед. техники.

Согласно информации синоптиков, в Украине на 10 февраля в западных, северных и центральных областях снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем с дождем. В южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8 ° мороза, в северной части местами 9-14 ° мороза, в южной части 0-5 ° тепла; днем 2-7 ° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5 ° тепла, в южных областях 6-11 ° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 10-15 ° тепла.

На Киевщине ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9 °, днем 3-5 ° мороза.