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02:29 10.02.2021

На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

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На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

В Киеве в ночь на среду на дорогах на очистке от снега работает 415 единиц спецтехники, под утро ожидаются новые осадки, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Дорожники продолжают убирать снег. Работа проходит в каждом районе города. Сейчас задействовано 415 единиц спецтехники", – сказано в сообщении, обнародованном КГГА в ночь на среду, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Также подчеркивается, что очисткой узких тротуаров, остановок общественного транспорта и лестниц занимается 251 работник в составе 40 бригад с ручной уборки.

В КГГА добавили, что ночью в Киеве ожидают новый снегопад. Интенсивные осадки прогнозируют на утро.

"Обращаемся к водителям воздержаться от поездок на собственных авто. А также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог, чтобы не мешать работе спецтехники", – говорится в обращении ведомства.

Теги: #киев #непогода #спецтехника
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