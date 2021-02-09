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22:41 09.02.2021

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

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Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

В Европейском союзе считают, что в Украине процесс реформ, не взирая на заметный прогресс, продолжает тормозить широко распространенная коррупция.

Об этом сказано в выступлении Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, которое от его имени во вторник в Европейском парламенте огласил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

"Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера – ИФ) оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", - заявил от имени Борреля Домбровскис.

Он также отметил, что в отчете сказано о том, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

"Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - заявил вице-президент ЕК.

Кроме того, в ЕС высказали убеждение в отношении того, что "последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела".

"Венецианская комиссия и "дорожная карта" G7, дополняющие постоянные советы делегации ЕС властям и политикам, дают четкие указания относительно того, что необходимо сделать", - напомнил Домбровскис.

Вместе с тем, в ЕС "осознают сложность задачи". "С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики", - уверены в ЕС.

При этом Домбровскис заверил, что в этом ЕС готов поддержать Украину.

"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым. Это будет одно из основных посланий, которые я передам завтра премьер-министру Шмыгалю. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая", - добавил он.

Теги: #ес #коррупция #реформы
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