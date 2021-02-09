США рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ по источнику COVID-19

В Вашингтоне ждут полноценного доклада ВОЗ по расследованию в отношении источника распространения коронавируса COVID-19, и заранее не делают выводов о данном расследовании.

"Мы рассчитываем получить доклад и информацию по расследованию ВОЗ", - сказал представитель госдепа Нэд Прайс на брифинге.

"Крайне важно, чтобы мир узнал как можно больше о ранних днях пандемии COVID-19, чтобы мы поняли ее источник и могли предотвратить биологические катастрофы в будущем", - добавил он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Пекин не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество".

"Я не хотел бы пока делать окончательных выводов относительно сотрудничества, которое ВОЗ могла или не могла бы получить от Китая. (...) Я бы не хотел делать окончательные выводы, пока мы не увидим доклад", - подчеркнул Прайс.

Во вторник эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что в организации считают крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19.

"Гипотеза о том, что всему виной утечка из лаборатории, крайне маловероятна. (...) И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - заявил Эмбарек на пресс-конференции по итогам работы миссии в Китае.

Бен Эмбарек при этом подчеркнул, что полностью исключать такой вариант нельзя. "Несчастные случаи - это бывает время от времени", - сказал специалист.

Бен Эмбарек также не исключил, что вирус за время своей эволюции переходил из Китая в другие страны.

"Путь вируса от животного к рынку Хуанань мог быть очень запутанным и мог пересечь границы", - сказал эксперт.

Предположения о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, в частности, озвучивали бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео. Трамп заявлял, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых. Об этом же говорил и Помпео, он ссылался на данные, которые указывали на то, что "все началось поблизости от лаборатории". В Китае всегда отклоняли эти предположения.

Изучением происхождения вируса занимались эксперты ВОЗ в Китае. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в КНР двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом они оставили вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.