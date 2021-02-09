Харьковский окружный админсуд решил рассматривать иск о незаконности избрания секретаря горсовета в упрощенном производстве

Харьковский окружной административный суд решил рассматривать иск с требованием признать противоправным и отменить решение об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова в упрощенном производстве без вызова сторон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из истцов, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк. Он также опубликовал выдержку из соответствующего решения суда.

"Учитывая категорию дела, его сложность и объем предоставленных документов, рассмотрение дела состоится в письменном производстве без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам", - говорится в документе.

В нем также указано, что суд рассматривает дела по правилам упрощенного судебного производства в течение разумного срока, но не более 60 дней с открытия производства.

В свою очередь Черняк пообещал добиваться открытого публичного рассмотрения иска.

"Если суд и горсовет так боятся открытого рассмотрения, то это может означать только одно: они знают, что им есть чего бояться. Ну а мы, в свою очередь, будем использовать все возможные правовые механизмы для того, чтобы добиться открытого и публичного рассмотрения нашего иска!", - написал Черняк.

Как сообщалось, 5 февраля депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах (оба - "Блок Светличной Разом") подали в окружной административный суд иск с требованием признать противоправным и отменить решение об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

"Наш главный аргумент заключается в том, что поскольку Геннадий Кернес не принимал присягу и не вступил в полномочия городского головы, он не мог подавать представление на избрание Терехова секретарем горсовета", - сказал Черняк корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

9 декабря 2020 года состоялась первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва. Геннадий Кернес, признанный избранным городским головой, на сессии отсутствовал, поскольку находился берлинской клинике "Шарите".

Информируя о результатах выборов городского головы на сессии, Мозговая заявила, что Кернес не должен вновь принимать присягу.

"Согласно ст.42 Закона Украины "О местном самоуправлении" новоизбранный городской голова приносит присягу в соответствии с Законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч.6 ст.11 которой указывает, что присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес Геннадий Адольфович избранный городским головой не в первый раз и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого момента получает полномочия Харьковского городского головы", - сказала Мозговая.

В тот же день секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, ранее занимавший должность первого заместителя городского головы. За него проголосовали 75 депутатов. Списочная численность горсовета - 84 человека.