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20:58 09.02.2021

Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

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Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новых мутации коронавируса COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky news.

При этом один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, считается "вариантом, вызывающим беспокойство".

По данным Sky news, он "имеет ту же заразность, однако, как кажется, эта мутация до некоторой степени позволяет ему сопротивляться иммунитету, что означает: возможно, до некоторой степени он мог бы сопротивляться действию вакцины". В то же время телеканал уточняет, что информация по этому вопросу пока не выглядят ясной.

Между тем, еще один вариант COVID-19, зафиксированный в Ливерпуле, находится "в стадии исследования". Однако, указывает Sky news, характеристики обоих этих вариантов коронавируса имеют сходство с его штаммом из Южной Африки, хотя не имеют к нему отношения.

Тем временем, по информации телеканала, в Великобритании выявили 147 случаев коронавируса "южноафриканского" типа.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,97 млн человек, более 113,8 тыс. пациентов скончались.

 

Теги: #великобритания #штаммы #коронавирус #британия
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