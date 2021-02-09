"Слуга народа" перенесла съезд на четверг - нардеп Кравчук

Политическая партия "Слуга народа" перенесла съезд со среды на четверг, 11 февраля, сообщила заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов по 50-му и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду, - ИФ). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

В пресс-службе партии "Слуга народа" агентству тем временем уточнили, что после съезда также состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.