Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

Кабинет министров Украины своим распоряжением выделил Министерству обороны страны из государственного резерва 6 386т дизельного топлива.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", - говорится в распоряжении Кабмина от 8 февраля 2021 № 102-р.

Согласно документу, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, возлагаются на Министерство обороны.

"Государственному агентству резерва обеспечить включение в 2021 году в государственный резерв материальных ценностей в количестве, отпущенном в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении.

Согласно приложению к документу, подлежит отпуску 6 386,863т дизельного топлива по цене с учетом налога на добавленную стоимость 20 470,59грн за тонну и общей стоимостью 130млн 742тыс. 853,86грн.