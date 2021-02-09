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20:02 09.02.2021

Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

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Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

Кабинет министров Украины своим распоряжением выделил Министерству обороны страны из государственного резерва 6 386т дизельного топлива.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", - говорится в распоряжении Кабмина от 8 февраля 2021 № 102-р.

Согласно документу, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, возлагаются на Министерство обороны.

"Государственному агентству резерва обеспечить включение в 2021 году в государственный резерв материальных ценностей в количестве, отпущенном в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении.

Согласно приложению к документу, подлежит отпуску 6 386,863т дизельного топлива по цене с учетом налога на добавленную стоимость 20 470,59грн за тонну и общей стоимостью 130млн 742тыс. 853,86грн.

Теги: #минобороны #дизтопливо #кабмин
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