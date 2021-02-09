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19:25 09.02.2021

Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

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Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник вновь ограничило предложение 6-мес. и 12-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн и 1 млрд грн, но смогло понизить ставки по ним лишь на 0,1 процентный пункт (п.п.) и 0,15 п.п.

Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 6-мес. бумаг составила 10,3%, тогда как средневзвешенная даже чуть подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности – с 9,86% до 9,89%.

По годичным бумагам при снижении ставки отсечения до 11,35% средневзвешенная опустилась до 11,15% с 11,4% неделю назад.

Основной объем продаж пришелся на ОВГЗ с погашением через 16 мес. – 4,05 млрд грн, по которым ставка осталась на уровне 11,75%.

Сохранились доходности двух- и трехлетних облигаций – 11,9% и 12,15% (объем привлечения – 0,4 млрд грн и 0,54 млрд грн), а также шестилетних бумаг – 12,5% годовых. Однако объем продажи последних снизился на 16,2% по сравнению с аукционом трехнедельной давности и составил 0,96 млрд грн.

Помимо того Минфин привлек $206,8 млн за счет продажи 14 мес. долларовых ОВГЗ, тогда как на первом валютном аукционе этого года месяц назад он продал 12-мес. бумаги на $48,2 млн под 3,8%.

Теги: #овгз #итоги
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