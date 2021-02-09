Политика открытых дверей НАТО на повестке дня Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что политика расширения Альянса будет предметом обсуждения на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в этом году в Брюсселе.

"Я уверен, что политика расширения будет частью будущего проекта "НАТО-2030" о будущем альянса, над которым мы работаем, который направлена на то, как сделать так, чтобы НАТО адаптировал и реагировал на нынешние вызовы в сфере безопасности. Лидеры НАТО встретятся позже в этом году в Брюсселе, и политика расширения, политика открытых дверей будет обсуждаться. Это на повестке дня НАТО и на повестке дня лидеров, на повестке "НАТО-2030", - заявил генсек во вторник в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Столтенберг уверен, что политика расширения НАТО "была очень успешной". "Она помогла распространить наши ценности по Европе – верховенство права, личные свободы, демократию. Со времен окончания холодной войны до сих пор мы почти удвоили количество членов НАТО", - напомнил он.

Генсек указал, что Украина решением саммита Альянса в 2008 году была "признана кандидатом в члены". "Союзники по НАТО помогают и поддерживают усилия Украины в усилиях присоединиться к Альянсу", - добавил Столтенберг.