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19:06 09.02.2021

Украинцы, попавшие под санкции США, должны защитить себя в суде – Шмыгаль

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Украинцы, попавшие под санкции США, должны защитить себя в суде – Шмыгаль

Граждане Украины, попавшие под санкции США, должны впоследствии защитить себя в суде, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина, как государство, просто согласилась с этими санкциями, но позже эти люди должны защитить себя в суде, как это должно быть во всем цивилизованном мире. Как вы знаете, сейчас Украина сталкивается с гибридной агрессией России, и у нас есть много случаев, когда пропагандистские каналы, когда пропаганда через Интернет попадает в украинское медиа-пространство. Эта пропаганда, гибридные технологии, кибератаки также влияют на другие страны. Я уверен, что Соединенные Штаты тоже находятся под давлением кибератак и пропаганды, как и Украина", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.

Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Теги: #шмыгаль #сша #персональные_санкции
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