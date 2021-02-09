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18:56 09.02.2021

Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в Черном море – Шмыгаль

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Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в Черном море – Шмыгаль

Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности в Черном море, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы предложили Альянсу наше виденье практического действия Партнерства по расширенным возможностям. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в сфере безопасности в Черном море", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

По словам премьера, он вместе с генсеком НАТО обсудили перспективы расширения практического сотрудничества с Альянсом.

"Украина останется важным и предсказуемым партнером НАТО, стремящимся присоединиться к Альянсу. Имплементация реформ является основой для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. Это наша ключевая краткосрочная цель. На этом этапе ежегодная национальная программа отыгрывает наиболее важную роль в реформировании Украины, приближении к стандартам НАТО, подготовке к членству в НАТО", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также напомнил, что Украина намеренна в этом году начать строительство двух военно-морских баз в Черном и Азовском морях.

"Мы будем делать это и в рамках заложенного бюджета (а в этом году 5,93% ВВП - это самый большой бюджет на безопасность и оборону нашего государства за последние годы), и, кроме того, это также будет делаться в рамках сотрудничества с нашими британскими партнерами, которые выделяют для этого соответствующие кредитные деньги", - рассказал премьер.

Теги: #черное_море #украина #шмыгаль #нато
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