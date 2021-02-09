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18:09 09.02.2021

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Также неподалеку Песок враг открывал огонь из стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские военнослужащие давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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