Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС
Российские наемники на Донбассе два раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.
Также неподалеку Песок враг открывал огонь из стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы со стороны противника украинские военнослужащие давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.