Работникам ГСЧС, тушившим пожары в Луганской области только "на бумаге", сообщили о подозрении – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в служебном подлоге документов трем должностным лицам Государственной службы по ЧС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области.

Как сообщают во вторник в ГБР, в начале июля 2020г на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

В то же время, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали. Вместо этого, для исажения статистических показателей работники подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составляли акты о пожаре.

"В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств тушения, якобы привлеченных к работе", - отмечают в ГБР.

Подозрение сотрудникам ГСЧС выдвинуто в соответствии с частью 1 статьи 366 УК Украины (Служебный подлог). Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры и оперативным сопровождением Главного оперативного управления ГБР.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.