Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов и народный депутат Вадим Новинский (фракция "ОПЗЖ") имеют право входить в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия".

"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и исключительно по представлению учреждения высшего образования формируется приказ о формировании наблюдательного совета. Скажите, фамилии Портнова, Новинского, еще кого-то, они являются осужденными, преступниками, или они не имеют право, или имеют вещи, из-за которых запрещено законом быть в наблюдательном совете?", - сказал Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Министр подчеркнул, что Одесская юракадемия подала данное представление и Минобразования его согласовало.

"Если это преступник, если неким образом лицо не может быть в составе набсовета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в январе 2021 года в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошли Портнов и Новинский.