События

17:19 09.02.2021

Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

1 мин читать
Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов и народный депутат Вадим Новинский (фракция "ОПЗЖ") имеют право входить в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия".

"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и исключительно по представлению учреждения высшего образования формируется приказ о формировании наблюдательного совета. Скажите, фамилии Портнова, Новинского, еще кого-то, они являются осужденными, преступниками, или они не имеют право, или имеют вещи, из-за которых запрещено законом быть в наблюдательном совете?", - сказал Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Министр подчеркнул, что Одесская юракадемия подала данное представление и Минобразования его согласовало.

"Если это преступник, если неким образом лицо не может быть в составе набсовета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в январе 2021 года в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошли Портнов и Новинский.

Теги: #шкарлет #юракадемия #портнов #минобразования #новинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 09.02.2021
Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

18:49 29.01.2021
"Инвестохиллс Веста" добилась заморозки активов Kagerol Holdings, которой принадлежит Балаклавское рудоуправление в Севастополе

"Инвестохиллс Веста" добилась заморозки активов Kagerol Holdings, которой принадлежит Балаклавское рудоуправление в Севастополе

09:38 26.01.2021
Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

11:15 19.01.2021
Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

13:46 18.01.2021
Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

09:59 18.01.2021
На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

18:44 16.01.2021
Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

07:13 23.12.2020
Минобразования инициирует разработку новых возможностей стипендиального обеспечения студентов

Минобразования инициирует разработку новых возможностей стипендиального обеспечения студентов

10:46 21.12.2020
Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

Более 12 тыс новых мест в детсадах создано в Украине в 2020 году

11:50 19.12.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

Работникам ГСЧС, тушившим пожары в Луганской области только "на бумаге", сообщили о подозрении – ГБР

Космическая станция ОАЭ включила двигатели на торможение для выхода на орбиту Марса

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в Украине под полным контролем – Чернышев

Львов заинтересован в продвижении своей продукции на израильский рынок – встреча Посла Корнийчука с мэром Садовым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА