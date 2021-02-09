События

17:01 09.02.2021

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

1 мин читать
В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

В среду, 10 февраля, в Киеве гололед, 11-12 февраля ожидается значительный снег, метели и снежные заносы, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы. Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12 ° мороза, днем до 8-10 ° мороза", - сообщает КГГА во вторник.

В горадминистрации отметили, что, в течение всей недели в столице сохранятся сложные погодные условия. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп: более 6,5 тыс. человек убирают город от снега и льда. На дорогах столицы днем работает 470 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".

"Городские власти просят киевлян за возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, призываем не парковать автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники. Транспортные средства, мешающие убирать снег, эвакуируют. Так, только за прошедшие сутки эвакуировано 141 авто, а более 80 – перемещены", - говорится в сообщении.

Теги: #снег #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 09.02.2021
В ближайшие дни в Украине ожидаются обильные снегопады, на дорогах гололедица

В ближайшие дни в Украине ожидаются обильные снегопады, на дорогах гололедица

06:59 09.02.2021
В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

13:48 07.02.2021
В начале недели в Украине сложные погодные условия: снегопады, метели, сильный ветер и до 22 градусов мороза

В начале недели в Украине сложные погодные условия: снегопады, метели, сильный ветер и до 22 градусов мороза

08:45 05.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

12:12 04.02.2021
В Украине похолодает

В Украине похолодает

08:33 02.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

12:23 31.01.2021
Февраль в Украине начнется с похолодания и обильных снегопадов

Февраль в Украине начнется с похолодания и обильных снегопадов

09:49 30.01.2021
Циклон Olaf принесет в Киев снег

Циклон Olaf принесет в Киев снег

08:42 30.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

12:42 29.01.2021
Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля – штаб ООС

НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

В ВСУ ожидают поставок военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн – Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в Украине под полным контролем – Чернышев

Львов заинтересован в продвижении своей продукции на израильский рынок – встреча Посла Корнийчука с мэром Садовым

Стратегия создания безбарьерного пространства должна обеспечивать равные возможности для всех групп населения - Чернышев

Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА