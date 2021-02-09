В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

В среду, 10 февраля, в Киеве гололед, 11-12 февраля ожидается значительный снег, метели и снежные заносы, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы. Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12 ° мороза, днем до 8-10 ° мороза", - сообщает КГГА во вторник.

В горадминистрации отметили, что, в течение всей недели в столице сохранятся сложные погодные условия. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп: более 6,5 тыс. человек убирают город от снега и льда. На дорогах столицы днем работает 470 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".

"Городские власти просят киевлян за возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, призываем не парковать автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники. Транспортные средства, мешающие убирать снег, эвакуируют. Так, только за прошедшие сутки эвакуировано 141 авто, а более 80 – перемещены", - говорится в сообщении.