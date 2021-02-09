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16:49 09.02.2021

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

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Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с середины или конца февраля, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве во вторник.

"Мы предложим правительству новый "светофор" - зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать в стране уже в середине - конце февраля. Это будет несколько зон – три или четыре",- сказал он.

Как отметил Ляшко, что ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.

"Когда мы говорим об уровнях эпидопасности, которые мы хотим внедрить в адаптивном карантине, они в первую очередь будут касаться не карантинных ограничений, внедряемых на той или иной территории, - они будут показывать органам местного самоуправления, бизнесу наличие риска дальнейшего развития эпидемии в регионе", - добавил замминистра.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав
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