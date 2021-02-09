Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Лидера и шестерых участников преступной группировки, которые похищали людей для дальнейшего вымогательства средств, задержали правоохранители Львовской области и доставили в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, лидер группировки - 33-летний житель области - так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом.

"Он, имея за плечами криминальный опыт - совершение разбоев, убийства - и авторитет среди криминалитета, подыскал себе "помощников" - шестерых жителей Львова и области от 21-го до 44-х годов. Через них он распространял свое преступное влияние", - говорится в сообщении.

В ходе документирования деятельности группировки оперативники и следователи установили, что 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг $200 тыс., но, не желая его возвращать, обратился за помощью для решения вопроса к "смотрящему". В дальнейшем пятеро членов преступной группы по указанию "авторитета", получив информацию о предпринимателе от своего "коллеги", разработали план похищения, чтобы заставить его отказаться от возврата долга.

Так, в ноябре года 2020 злоумышленники похитили предпринимателя и угрозами расправы над семьей в случае обращения в правоохранительные органы заставили его согласиться на требования злоумышленников, а также обязали предпринимателя платить им ежемесячно по 5 тыс. грн за беспрепятственное ведение бизнеса.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении лидеру преступной группы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.1 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины. Одному из участников группы – по ч.2 ст.146 и ч.1 ст.255-3, остальным пяти - по ч.2 ст.146 и ч.2 ст.189.

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, удостоверение правоохранительных органов и одежду с логотипами различных подразделений.