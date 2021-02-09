События

16:47 09.02.2021

Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

2 мин читать
Во Львовской области задержали лидера и участников преступной группировки, похищавших людей для вымогательства денег - полиция

Лидера и шестерых участников преступной группировки, которые похищали людей для дальнейшего вымогательства средств, задержали правоохранители Львовской области и доставили в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, лидер группировки - 33-летний житель области - так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом.

"Он, имея за плечами криминальный опыт - совершение разбоев, убийства - и авторитет среди криминалитета, подыскал себе "помощников" - шестерых жителей Львова и области от 21-го до 44-х годов. Через них он распространял свое преступное влияние", - говорится в сообщении.

В ходе документирования деятельности группировки оперативники и следователи установили, что 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг $200 тыс., но, не желая его возвращать, обратился за помощью для решения вопроса к "смотрящему". В дальнейшем пятеро членов преступной группы по указанию "авторитета", получив информацию о предпринимателе от своего "коллеги", разработали план похищения, чтобы заставить его отказаться от возврата долга.

Так, в ноябре года 2020 злоумышленники похитили предпринимателя и угрозами расправы над семьей в случае обращения в правоохранительные органы заставили его согласиться на требования злоумышленников, а также обязали предпринимателя платить им ежемесячно по 5 тыс. грн за беспрепятственное ведение бизнеса.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении лидеру преступной группы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.1 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины. Одному из участников группы – по ч.2 ст.146 и ч.1 ст.255-3, остальным пяти - по ч.2 ст.146 и ч.2 ст.189.

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, удостоверение правоохранительных органов и одежду с логотипами различных подразделений.

Теги: #опг #полиция #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:57 08.02.2021
В селе на Львовщине во время драки выстрелом из ружья ранены двое мужчин

В селе на Львовщине во время драки выстрелом из ружья ранены двое мужчин

12:20 07.02.2021
В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

04:29 07.02.2021
Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

12:39 06.02.2021
В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

16:16 04.02.2021
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

11:49 04.02.2021
В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

09:28 04.02.2021
Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

05:44 04.02.2021
В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

09:56 03.02.2021
Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

18:29 02.02.2021
Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля – штаб ООС

НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

В ВСУ ожидают поставок военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн – Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

В четверг и пятницу на Киев вновь обрушатся снегопады и метели

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в Украине под полным контролем – Чернышев

Львов заинтересован в продвижении своей продукции на израильский рынок – встреча Посла Корнийчука с мэром Садовым

Стратегия создания безбарьерного пространства должна обеспечивать равные возможности для всех групп населения - Чернышев

Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА