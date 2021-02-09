Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в Украине под полным контролем – Чернышев

Мобилизация сил Офиса президента Украины, правительства и органов местного самоуправления в противодействии распространению COVID-19 в Украине была эффективной, сейчас ситуация - под контролем, заявил министр развития громад и территорий страны Алексей Чернышев.

Во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" министр напомнил, что почти год назад, 4 марта 2020 года, было назначено новое правительство, которое столкнулось с вызовами пандемии, на то время уже широко распространившаяся по всему миру.

"На то время государство не было готово противодействовать коронавирусу, поскольку не было ни соответствующей инфраструктуры, ни профессионального оборудования, ни технологий и, возможно, даже знаний", - отметил Чернышев.

По словам Чернышева, "Офис президента совместно с правительством мобилизировали все возможные силы, чтобы противостоять угрозе, при этом анализируя мировой опыт и используя знания украинских медицинских специалистов, что позволило "день за днем брать ситуацию под контроль".

"Сейчас ситуация - под полным контролем", - заверил министр.

Чернышевтакже напомнил, что прошлой весной правительство экстренно создало государственную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Она работала круглосуточно. Каждый день продолжались горячие дискуссии, принимались решения, потому что показатели заболеваемости коронавирусом только росли. Ситуация управлялась исключительно ручным способом, но это дало позитивный результат", - заметил Чернышев.

Министр также добавил, что в случае, когда речь идет о здоровье нации, не стоит разделять местную и государственную власть, поскольку в приоритете - их совместная и эффективная работа.