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15:51 09.02.2021

Львов заинтересован в продвижении своей продукции на израильский рынок – встреча Посла Корнийчука с мэром Садовым

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Львов заинтересован в продвижении своей продукции на израильский рынок – встреча Посла Корнийчука с мэром Садовым

Мероприятия по продвижению на израильский рынок продукции львовских компаний и проекты по сохранению еврейского наследия в Украине стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Львовским городским головой Андреем Садовым. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили перспективные проекты в рамках украинского-израильских отношений в сфере экономики, инвестиций, культуры и образования. Состоялся обмен мнениями относительно мероприятий по продвижению на израильский рынок продукции украинских компаний, в частности, города Львов. Собеседники договорились после отмены карантина проработать организацию визита в Израиль делегации Львова, в которую вошла бы группа украинских медиков», - говорится в сообщении.

Во время разговора были представлены проекты, которые реализуются городом с целью сохранения еврейского наследия.

«Посол Корнийчук предложил оказать содействие в привлечении международных еврейских организаций к реализации совместных проектов», - отмечает Посольство.

В рамках встречи шла речь о введении онлайн курсов по изучению украинского языка в Израиле, мэр Садовый выразил готовность содействовать поиску профессиональных преподавателей.

 

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