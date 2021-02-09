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15:37 09.02.2021

Стратегия создания безбарьерного пространства должна обеспечивать равные возможности для всех групп населения - Чернышев

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Стратегия создания безбарьерного пространства должна обеспечивать равные возможности для всех групп населения - Чернышев

Стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине должна быть утверждена до 12 апреля, напоминает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком понимании должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества. Именно с целью решения указанных проблем указом президента Украины от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине" Кабинету министров поручено разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине", - сказал Чернышев на заседании межведомственной рабочей группы по разработке проекта Нацстратегии безбарьерности в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что стратегия должна быть направлена на расширение практики инклюзии, недискриминации и обеспечение равных возможностей для всех групп населения, в частности, лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью.

"На данный момент определено шесть основных направлений по формированию безбарьерности: социальный, образовательный, экономический, гражданский, физический и цифровой. А также четыре целевых группы: первая - молодежь, вторая - родители детей в возрасте до 6 лет, третья - дети и взрослые с инвалидностью, четвертая - пожилые люди", - добавил Чернышев.

Советник премьер-министра Украины, директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап указал, что социальная безбарьерность касается привлечения отдельных людей и общественных групп в жизнь населения, реализацию их возможностей в культуре, досуге, среде для самовыражения. Образовательная безбарьерность предусматривает создание равных возможностей и свободного доступа к образованию, включая образование на протяжении жизни, переобучение и овладение дополнительными навыками.

Экономическая безбарьерность должна обеспечить условия и возможности для трудоустройства, получения финансирования и предпринимательства для социально исключенных групп населения. Гражданская безбарьерность касается участия в политических процессах, в политической жизни и государственных институциях. Цифровая безарьерность предусматривает обеспечение качественной цифровой инфраструктурой и высоким уровнем цифровых навыков с целью лучшего доступа к государственным и социальным онлайн-услугам для всех общественных групп, включая пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Физическая безбарьерность предусматривает создание среды, где общественное пространство физически доступно для каждого гражданина, включая людей с ограниченной мобильностью путем внедрения принципов универсального дизайна.

Криволап добавил, что каждое из этих направлений должно быть в основе разработки политики безбарьерности.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая стала инициатором разработки стратегии, подчеркнула, что открыта к сотрудничеству и будет привлекать внимание общества к теме безбарьерности. "Я не только заинтересована, это моя мечта, чтобы Украина стала безбарьерным государством, чтобы безбарьерность стала новой общественной нормой в нашей стране", - сказала она.

Теги: #минразвития_громад #чернышев #инвалидность
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