Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Кабинет министров Украины разрешил проводить массовые (культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические) мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета, минимум, 5 кв. м на человека.

Соответствующие изменения Кабмин внес в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №1236 от 5 февраля 2021 года.

Ранее разрешалась лишь работа кинозалов с ограничением до 50% количества мест и проведение массовых мероприятий до 20 человек, а также прием посетителей в музеях и на выставках с, минимум, 10 кв. м на человека и в культовых сооружениях для молитв с минимумом 5 кв. м на человека.