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15:06 09.02.2021

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

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Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

Министерство юстиции Украины совместно с Фондом госимущества (ФГИ) в рамках инициативы "Большая приватизация тюрем" планируют выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных пенитенциарных учреждений по всей стране, которые находятся на консервации, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратили свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это - миллионы гривень расходов ежегодно", - отметила Высоцкая.

Она добавила, что "приватизация законсервированных исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной криминально-исполнительной службы, а также обеспечит безопасность общества".

По словам Высоцкой, первым объектом, который будет выставлен на аукцион, станет государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр №132". Министерство юстиции и Фонд государственного имущества уже готовят к приватизации имущественный комплекс данного объекта.

Сообщается, что заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года. Оно расположено в центре посёлка городского типа Коцюбинское, в 6 км от столичной станции метро "Академгородок".

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество. Рядом находится железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить логистику. Вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом большой парк, который создает хорошие условия для застройки", - отметил заместитель главы ФГИ Тарас Елейко.

В Минюсте информируют, что аукцион по продаже " Ирпенского ИЦ №132 будет объявлен в середине февраля, а сам "объект, стартовая цена которого составляет 220,2 миллиона гривень, открывает множество возможностей как для построения бизнес-центра, логистического комплекса, так и для жилой застройки".

Теги: #приватизация #минюст #недвижимость
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