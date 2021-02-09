Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

Офис президента Украины и Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") помогают в преодолении последствий непогоды в Киеве, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

"Ночью вместе с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан - самое главное. К работе в столице привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения в Киевской области", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за ночь работники "Укравтодора" расчистили около 50 км основных магистралей Киева.

"В ситуации, когда кому-то трудно справиться самостоятельно, принятие дружеской помощи является правильным решением", - добавил Тимошенко.