"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в ночь на 9 февраля силами подрядной организации, отвечающей за содержание дорог госзначения, обеспечил проезд государственными дорогами Киевской области и расчистил 50 км основных магистралей столицы.

"За несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера понедельника скапливаются на въездах в город. Речь идет об ул.Бажана, ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, об ул.Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также о подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до м. "Житомирская", - отмечается в сообщении "Укравтодора", обнародованном в его Телеграм-канале во вторник.

По данным агентства, сейчас на въездах в Киев скопилось более 1400 грузовиков.

"Ограничение для фур по въезду в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителям грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город", - подчеркивают в "Укравтодоре".

По мнению госагентства автодорог, сложившаяся ситуация также напоминает о важности строительства Киевской обходной дороги, которая сможет разгрузить столицу от транзитного транспорта.

"Укравтодор" уже заказал проектные работы по строительству двух участков объездной дороги Киева.