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13:48 09.02.2021

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

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В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

В результате пожара в детском саду в Святошинском районе Киева спасатели эвакуировали 124 ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы…По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже двухэтажного детского сада произошло возгорание в холодильнике", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано персоналом детсада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, поскольку было сильное задымление в комнатах.

"Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно – из-за проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебного заведение", - добавили в ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

Теги: #киев #детсад #гсчс #пожар
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