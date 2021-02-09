Подписано постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во Вторую мировую войну

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба парламента.

При этом Верховная Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.

Как сообщалось, украинский парламент 2 февраля принял в целом проект постановления №4479 "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны".