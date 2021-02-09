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13:06 09.02.2021

Глава Минкультуры анонсировал программу поддержки культурной индустрии в Украине через введение "сертификатов на спрос"

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Глава Минкультуры анонсировал программу поддержки культурной индустрии в Украине через введение "сертификатов на спрос"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что ведомство разрабатывает программу поддержки культурной индустрии через введение так называемых "сертификатов на спрос".

"Мы разрабатываем программу нового пакета помощи для индустрии... Сейчас стоит перейти к опыту, который уже применяли некоторые европейские страны - это сертификаты на спрос. То, что мы видим сейчас, - это невозможность получать культурные услуги из-за недостаточности средств. Только половина населения в прошлом году пользовалась культурными услугами", - сказал Ткаченко на пресс-конференции во вторник во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По словам министра, введение такой программы позволит людям путешествовать, читать, а также будет непрямой инвестицией в сферы, которые остаются под влиянием адаптивного карантина.

"Вам предоставляют сертификат, чтобы вы могли пойти и купить в книжном магазине книгу, или предоставляется сертификат, если вы путешествуете по Украине, чтобы вы могли ночь-две переночевать в украинских отелях", - пояснил министр.

Ткаченко заявил, что данная программа будет презентована в ближайшее время, и будет требовать внесения изменений в законодательство.

Теги: #ткаченко #минкультуры
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