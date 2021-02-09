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13:02 09.02.2021

Министерства проводили большинство консультаций с общественностью онлайн и до карантина, но качество их низкое - лидер "Честно"

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Количество электронных консультаций министерств с представителями общественности превышало количество обсуждений "вживую" еще до введения карантина в связи с распространением Covіd-19, отмечает лидер движения "Честно" (рух "Чесно") Вита Думанская.

"Надо отметить, что количество электронных консультаций преобладало над количеством живых обсуждений и в докарантинный период", - сказала Думанская на презентации рейтинга министерств по использованию практик публичных консультаций с гражданами и заинтересованными сторонами при разработке политик и принятия правительственных решений во вторник в Киеве.

По ее словам, согласно исследованию, электронных консультаций, проводимых министерствами, в 3,5 раза больше, чем обычных публичных обсуждений (73% и 20,8% соответственно). "Есть ряд министерств, которые практически проводят все консультации именно в электронной форме", - добавила лидер движения "Честно".

В то же время она отметила, что лидером по количеству проведенных непосредственно живых обсуждений является Министерство социальной политики - 296.

При этом Думанская не приветствует проведение публичных консультаций в электронной форме, поскольку для них характерны предложения низкого качества, отсутствие конкретных предложений, несоответствие предметам обсуждения. "Между участниками обсуждения (e-консультаций – ИФ) нет дискуссии, они не могут получить обратную связь относительно того, учтено их предложение или нет, и по каким причинам", - подчеркнула она.

По мнению лидера движения "Честно", не следует использовать только электронные консультации, потому что в них теряется инклюзивность. "Есть ряд людей, которые не имеют доступа к Интернету и не могут принимать участие в таком виде консультаций", - считает Думанская.

Кроме того, она отметила, что министерства мало используются такие формы консультаций как социологические опросы, опросы представителей групп интересов.

В то же время, по ее словам, часть министерств в своей работе учитывают предложения, поступающие во время обсуждений. "Больше всего предложений, полученных в процессе консультаций, учтено в Министерстве цифровой трансформации (до 70%), а в некоторых, таких как Министерство по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства, вообще не учитываются", - отметила Думанская.

Она также сообщила, что больше всего предложений получило Министерство образования (5 тыс 34) и доля учета предложений у них составляет почти половину (47%).

В отчете отмечается, что общее низкое качество отчетов и данных о консультациях не позволяет проанализировать количество учтенных предложений для большинства министерств.

Думанская также отметила низкий показатель консультаций, инициированных общественностью. "В настоящее время их около 6% - это показатель довольно низкий. Почему важно, чтобы он рос? Потому что общественность должна быть не только в роли пассивного члена обсуждения, но и должна активно присоединяться и предлагать свои нормы, свои документы для обсуждения с министерствами, то есть они должны быть инициаторами изменений в политике", - подчеркнула она.

Во время исследования проведения публичных консультаций за 2019 год и I-II кварталы 2020 года была проанализирована работа 18 министерств. Сбор данных проводился в октябре-декабре 2020 года посредствам контент-анализа веб-сайтов, информационных запросов, глубинных интервью.

Теги: #рух_чесно #кабмин
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