Кличко приветствует подписание Меморандума, который решит проблемы теплопоставок в городах Украины

Подписание Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды, тарификации услуг, а также обеспечения работы теплоснабжающих предприятий является первым шагом в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местными органами самоуправления, считает председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

"Подписание Меморандума - это первый шаг в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местными органами самоуправления по вопросам централизованного теплоснабжения. Мы ожидаем, что правительство будет соблюдать все договоренности и не допустит кризиса в системе теплоснабжения населения и социальных объектов", - отметил Кличко после подписания Меморандума.

По его словам, "правительство признало, что проблемы предприятий теплоснабжения, которые накапливались годами в результате государственного регулирования, требуют решения на центральном уровне и не должны переводиться на местные бюджеты".

Кличко также добавил, что тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона не будут расти, "а предприятия коммунальной теплоэнергетики получат природный газ в объемах, которые обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона".

Как сообщалось, договоренность о заключении Меморандума была достигнута 20 января во время встречи мэров с правительством. Сам Меморандум был подписан во вторник, 9 февраля между Кабмином и Ассоциацией городов Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.