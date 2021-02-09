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12:44 09.02.2021

На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля – штаб ООС

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На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля – штаб ООС

На Донбассе в районе населенного пункта Викторовка двое гражданских пытались проехать через блокпост к боевикам, не реагируя на требования украинских военнослужащих остановиться, в результате стрельбы погиб водитель автомобиля, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Так, в результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Отмечается, что работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

 

Теги: #оос #кпвв #блок_пост
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