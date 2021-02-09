Эксперты не смогли определить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане - ученый

Попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов, заявил во вторник глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь.

"Сейчас невозможно определить, как он попал на рынок", - сказал китайский ученый на пресс-конференции в Ухане.

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях. Его могли занести люди, либо животные (которыми торговали на рынке - ИФ)".

В конце 2019 года COVID-19 был обнаружен на рынке в Ухане. В городе работает команда специалистов ВОЗ и экспертов из КНР. Они пытаются понять, откуда начала распространение коронавирусная инфекция.