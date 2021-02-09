В ближайшие дни в Украине ожидаются обильные снегопады, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 10 февраля, в западных, северных и центральных областях Украины ожидается снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем - с дождем, в южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, в центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер юго-восточный, на юго-востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в северной части местами 9-14° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 2-7° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 10-15° тепла.

В Киеве в среду временами снег, температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 10 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,3 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая - на отметке 24,6 градусов мороза в 1911 году.

В связи с перемещением активного циклона 11-12 февраля ожидаются сложные погодные условия: на севере и западе страны снегопады, в центральных, южных и восточных областях дождь и снег, по всей Украине, кроме юго-востока, значительные осадки, в Карпатах сильный дождь и мокрый снег. 11 февраля в центральных, северных областях и на Прикарпатье ожидается налипание мокрого снега и гололед, также 11 февраля в западных областях, а 12 февраля – по всей Украине - усиление ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах гололедица.

Температура 11 февраля в северной части страны ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге 9-14° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

12 февраля в течении суток в западных, Житомирской и Киевской областях 9-14° мороза, в юго-восточной части 1-6° тепла, на остальной территории 5-10° мороза.

В Киеве 11 февраля ночью без осадков, днем значительный снег; на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.